Принц Уильям признался в поступке, который Кейт Миддлтон ему так и не простила

Уильям был смущен реакцией Миддлтон. Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми LEGION-MEDIAПоявившись на подкасте радио BBC, который вел Питер Крауч, принц Уильям своим рассказом рассмешил и ведущего, и всех, кто его слушал.
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