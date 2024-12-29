Принц Уильям признался в поступке, который Кейт Миддлтон ему так и не простила

Уильям был смущен реакцией Миддлтон. Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми LEGION-MEDIAПоявившись на подкасте радио BBC, который вел Питер Крауч, принц Уильям своим рассказом рассмешил и ведущего, и всех, кто его слушал.