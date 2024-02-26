День Сил специальных операций в России отметят 27 февраля 2024 года Анна ЧернышоваВ следующий вторник, 27 февраля 2024 года, в пределах российской территории будет отмечен один из наиболее молодых праздников, известный как «День Сил специальных операций».
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