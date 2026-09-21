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Надежда Маркина: «Такого мужчину я, к сожалению, не встретила» — почему актриса не вышла замуж

Надежда Маркина: «Такого мужчину я, к сожалению, не встретила» — почему актриса не вышла замуж

Надежде Маркиной 67 лет. За плечами — десятилетия на сцене и в кино, «Золотая маска» за «Пять вечеров», главная роль в «Елене» Андрея Звягинцева и «Ника» за неё.

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