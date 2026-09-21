Надежда Маркина: «Такого мужчину я, к сожалению, не встретила» — почему актриса не вышла замуж

Надежде Маркиной 67 лет. За плечами — десятилетия на сцене и в кино, «Золотая маска» за «Пять вечеров», главная роль в «Елене» Андрея Звягинцева и «Ника» за неё.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЕЛ «Меня называли ур...
- Не всегда Мальдив...
- «Собчак плакала о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым