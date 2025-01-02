В Венгрии призвали к досрочным выборам

Парламентские выборы в Венгрии, запланированные на 2026 год, необходимо провести раньше этого срока, призвал оппозиционный политик Петер Мадьяр, возглавляющий центристскую партию «Уважение и свобода» («Тиса»).
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