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Царьград

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В Струнино возбудили дело после обрушения перекрытий в жилом доме

В Струнино возбудили дело после обрушения перекрытий в жилом доме

В Александровском районе Владимирской области возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обрушения потолочных перекрытий в квартирах жилого дома в Струнино.

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