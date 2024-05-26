В Москве обсудили проекты Минпросвещения России в Республике Таджикистан

Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов принял участие в заседании Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
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