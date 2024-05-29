Мединский назвал историю полем боя за умы и души людей

История превратилась в поле боя за умы и души людей, однако преимущество Росси заключается в том, что ей не нужно ничего выдумывать из-за стоящей за ней исторической правды, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
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