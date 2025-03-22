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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасова о Дюамель: «Хорошо было бы ей преподавать фигурное катание, а не разбираться в вопросах, о которых она не имеет представления»

Ранее двукратная чемпионка мира в парном катании Дюамель выразила мнение, что правила допуска российских фигуристов к Олимпиаде-2026 уже не изменятся: «Сейчас уже слишком поздно что-либо менять в этом вопросе».

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