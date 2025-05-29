Евродепутату грозит ислючение из-за визита в Россию: возможны последствия

Депутат Европарламента Фернан Картайзер посетил Россию, встретился с российскими дипломатами. Его визит может привести к исключению из фракции "Европейских консерваторов и реформистов", так как коллеги считают действия Картайзера ошибочными.
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