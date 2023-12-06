Не надо салютов: мэр Сочи призвал тратить деньги вместо новогодних шоу на помощь участникам СВО и их семьям

Не надо салютов: мэр Сочи призвал тратить деньги вместо новогодних шоу на помощь участникам СВО и их семьямМэр Сочи, вслед за губернатором Кондратьевым, призвал горожан, а также отели и рестораны города отказаться на этот раз от помпезных и дорогостоящих шоу с салютами на Новый год.
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