Бизнесмен Ермолаев обвинил ГУР Украины в организации взрыва в Монако: пострадали он, его спутница и 13-летний сын

Украинский предприниматель Вадим Ермолаев заявил о причастности сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) к взрыву в Монако, в результате которого он, его спутница и 13-летний сын получили тяжёлые травмы.
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