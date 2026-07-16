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Аргументы недели

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Бизнесмен Ермолаев обвинил ГУР Украины в организации взрыва в Монако: пострадали он, его спутница и 13-летний сын

Бизнесмен Ермолаев обвинил ГУР Украины в организации взрыва в Монако: пострадали он, его спутница и 13-летний сын

Украинский предприниматель Вадим Ермолаев заявил о причастности сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) к взрыву в Монако, в результате которого он, его спутница и 13-летний сын получили тяжёлые травмы.

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