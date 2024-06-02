Парад планет пройдет 3 июня

Global Look Press/dpa/Silas Stein В понедельник, 3 июня, пройдет парад планет. В эти сутки четыре планеты выстроятся рядом в секторе 20-30 градусов, рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.