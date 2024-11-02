Суд приговорил вице-мэра Владивостока Ляйфера к 7,5 года колонии за взятку

Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор вице-мэру Алексею Ляйферу. Его признали виновным в получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий, сообщила пресс-службе СК Приморья.
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