Хегсет: сейчас через Ормузский пролив проходит больше нефти, чем до конфликта

Через Ормузский пролив сейчас проходит больше нефти, чем до начала конфликта вокруг Ирана, утверждает глава Пентагона Пит Хегсет.
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