Айза-Лилуна Ай рассказала, как психотерапия помогла ей сохранить бизнес и наладить личную жизнь

Айза-Лилуна Ай рассказала о результатах многолетней работы с психотерапевтом. Блогер призналась, что она помогла ей не только лучше разобраться в себе, но и справиться с трудностями в разных сферах жизни.
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