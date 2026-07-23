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Мода и Шоу-бизнес

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Айза-Лилуна Ай рассказала, как психотерапия помогла ей сохранить бизнес и наладить личную жизнь

Айза-Лилуна Ай рассказала, как психотерапия помогла ей сохранить бизнес и наладить личную жизнь

Айза-Лилуна Ай рассказала о результатах многолетней работы с психотерапевтом. Блогер призналась, что она помогла ей не только лучше разобраться в себе, но и справиться с трудностями в разных сферах жизни.

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