Рыбакина 8-й раз в сезоне снялась с турнира, 7-й – из-за проблем со здоровьем

Ранее в 2024-м Рыбакина, снявшаяся с US Open из-за травм, снялась с турниров: в Дубае – из-за желудочно-кишечного заболевания; в Индиан-Уэллс – из-за желудочно-кишечного заболевания; в Риме – из-за болезни; в Берлине – из-за боли в животе; Олимпиады – из-за острого бронхита; Торонто – из-за острого бронхита.