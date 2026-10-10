Дикиджи — о победе на турнире в Казахстане: работа окупилась наконец-то, виден результат

Российский фигурист Владислав Дикиджи поделился эмоциями после победы на челленджере в Казахстане. «Конечно, я рад прокатать две программы чисто.
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