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Политолог Галицкий: россияне не поддаются на информационные атаки

Политолог Галицкий: россияне не поддаются на информационные атаки

Во вторник вечером политолог Михаил Галицкий в ходе беседы с интернет-изданием «Лента.ру» проинформировал о том, что российское общество исторически демонстрирует поступательность и филигранность поведения, что делает его невосприимчивым к радикальным провокациям.

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