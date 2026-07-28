Политолог Галицкий: россияне не поддаются на информационные атаки

Во вторник вечером политолог Михаил Галицкий в ходе беседы с интернет-изданием «Лента.ру» проинформировал о том, что российское общество исторически демонстрирует поступательность и филигранность поведения, что делает его невосприимчивым к радикальным провокациям.
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