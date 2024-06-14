Спецподразделения столичной Росгвардии подвели итоги полугодия

С начала этого года спецподразделениями ОМОН «Авангард», ОМОН «Меч» на транспорте, СОБР «Столица» и СОБР Главного управления Росгвардии по городу Москве выполнено порядка 900 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий, в ходе которых было задержано более трех тысяч человек.
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