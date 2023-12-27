«Чему он наших детей научит». Жители Приморья возмущены новогодней выходкой в школе

В Приморском крае развернулся настоящий предновогодний скандал. В одном из населенных пунктов региона возмущенные жители начали писать жалобы на Снегурочку-переростка, который шокировал детей во время утренника.
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