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«Чему он наших детей научит». Жители Приморья возмущены новогодней выходкой в школе

«Чему он наших детей научит». Жители Приморья возмущены новогодней выходкой в школе

В Приморском крае развернулся настоящий предновогодний скандал. В одном из населенных пунктов региона возмущенные жители начали писать жалобы на Снегурочку-переростка, который шокировал детей во время утренника.

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