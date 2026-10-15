Теперь столица полностью зависит от регионов. Дарья Орлова15-10-2026 16:28 © Фото: Aleksandr Gusev, Keystone Press Agency, Global Look Press Поделиться: ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4) в Киеве больше не могут вырабатывать энергию из-за взрывов.