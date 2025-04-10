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Царьград

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Выручка АО "ТВЭЛ" увеличилась на 9% и достигла 341 млрд рублей в 2024 году

Выручка АО "ТВЭЛ" увеличилась на 9% и достигла 341 млрд рублей в 2024 году

АО "ТВЭЛ", топливный дивизион Росатома, объявило о повышении выручки за 2024 год до 341 млрд рублей, превысив прошлогодние показатели на 9%.

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