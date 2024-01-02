Невозможно терпеть! Как снизить зубную боль самостоятельно

Зубная боль может застать врасплох в самый неподходящий момент. Например, в январские праздники. Как ее снизить самостоятельно, если обратиться к профильному специалисту сразу нет возможности? Об этом рассказала в беседе с aif.
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