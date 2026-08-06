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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Два болельщика арестованы на 5 и 7 суток за использование пиротехники на матче «Локомотив» – ЦСКА

Два болельщика были арестованы за поведение на дерби « Локомотива » и ЦСКА в 1-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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