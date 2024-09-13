В Германии захотели исключить Шольца из кандидатов на выборах

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), во главе которой стоит канцлер ФРГ Олаф Шольц, задумалась об исключении его кандидатуры на национальных выборах в 2025 году из-за роста непопулярности политика.
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