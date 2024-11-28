Порядок общения детей и родителей при разводе хотят определять через суд

Член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов предложил обязать суд определять порядок общения маленьких детей с родителем, который начнет жить отдельно при разводе, если бывшие супруги не договорятся сами.
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