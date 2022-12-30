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  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Мужчина хотел покончить собой и включил газ

В Петрозаводске пожарные предотвратили большую беду Тревожный сигнал о распространении запаха газа поступил на пульт дежурного пожарно-спасательной службы Петрозаводска сегодня ночью от жильцов многоквартирного дома, расположенного на улице Пробной.

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