Мужчина хотел покончить собой и включил газ

В Петрозаводске пожарные предотвратили большую беду Тревожный сигнал о распространении запаха газа поступил на пульт дежурного пожарно-спасательной службы Петрозаводска сегодня ночью от жильцов многоквартирного дома, расположенного на улице Пробной.