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СБ ООН проведет открытые дебаты по вопросу Ближнего Востока 24 октября

СБ ООН проведет открытые дебаты по вопросу Ближнего Востока 24 октября

РИА Новости / Владимир Астапкович 24 октября в Совете Безопасности ООН пройдут открытые дебаты, посвященные ситуации на Ближнем Востоке, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

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