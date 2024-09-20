Госавтоинспекторы Адыгеи вместе с Уполномоченной по правам ребенка в республике провели профбеседы с детьми и их родителями

«Безопасность на дорогах начинается с семьи» – профилактическое мероприятие с таким названием сотрудники Госавтоинспекции, совместно с Уполномоченной по правам ребенка в Республике Адыгея Натальей Агеевой, провели накануне в городе Майкопе.