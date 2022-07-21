Тренер "Слована" похвалил Черчесова за проигранный матч "Ференцвароша" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Слована" Владимир Вайсс прокомментировал победу своей команды в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов над венгерским "Ференцварошом", наставником которого является российский специалист Станислав Черчесов.
Главный тренер "Слована" Владимир Вайсс прокомментировал победу своей команды в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов над венгерским "Ференцварошом", наставником которого является российский специалист Станислав Черчесов.
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