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Тренер "Слована" похвалил Черчесова за проигранный матч "Ференцвароша" в Лиге чемпионов

Тренер "Слована" похвалил Черчесова за проигранный матч "Ференцвароша" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Слована" Владимир Вайсс прокомментировал победу своей команды в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов над венгерским "Ференцварошом", наставником которого является российский специалист Станислав Черчесов.

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