Снижение уровня обязательств по продаже экспортной выручки стабилизирует курс рубля вблизи 90 за доллар

Правительство в пятницу опубликовало решение о снижении уровня обязательств по продаже экспортной выручки – изначально экспортеры были обязаны зачислять на российские счета 80% своих доходов, однако в 20х числах июня порог был понижен до 60%, а теперь эта цифра снижена до 40%.