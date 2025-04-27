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Почему в США можно бесплатно вселится почти в любой пустующий дом

Почему в США можно бесплатно вселится почти в любой пустующий дом

Американский юрист Джордж МакКрили утверждает, что практически любой человек может занять пустующий дом в США без оплаты и при этом избежать уголовного преследования.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Статья с длинной,предлинной бородой!!!!!
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13 час.
В
Воробей
Относительно подделки договора и квитанций за коммунальные услуги - какая-то чепуха! Факт подделки очень легко выясняется, ибо, везде сохраняются копии этих документов. А это -  преступление. В частности, подача явных фальшивок в суд - тоже преступление. Что-то автор статьи не совсем то написал, полагаю.
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6 час.
Alex Nемо
Автор долго эту историю искал? О том что пустующие дома занимают либо бомжи либо мошенники известно давно, как и о том что выселить такого жильца практически не возможно. Поэтому владельцы такой собственности в США стараются либо продать её, либо сдать в аренду какому-либо бизнесу. С ними иметь дело куда как безопаснее.
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2 час.
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