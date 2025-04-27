Почему в США можно бесплатно вселится почти в любой пустующий дом

Относительно подделки договора и квитанций за коммунальные услуги - какая-то чепуха! Факт подделки очень легко выясняется, ибо, везде сохраняются копии этих документов. А это - преступление. В частности, подача явных фальшивок в суд - тоже преступление. Что-то автор статьи не совсем то написал, полагаю.

Alex Nемо

Автор долго эту историю искал? О том что пустующие дома занимают либо бомжи либо мошенники известно давно, как и о том что выселить такого жильца практически не возможно. Поэтому владельцы такой собственности в США стараются либо продать её, либо сдать в аренду какому-либо бизнесу. С ними иметь дело куда как безопаснее.