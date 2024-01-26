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Фондовый рынок КНР встрепенулся, но не взлетел

Фондовый рынок КНР встрепенулся, но не взлетел

Бумаги отреагировали на сообщения СМИ о «спасательном фонде» и заявления властей о поддержке рынка трехдневным подъемом, но 26 января ралли закончилосьЗа последние три года китайский индекс CSI, отражающий состояние 300 крупнейших компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах, упал почти в два раза.

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