Госдума обсудит обращение к Конгрессу США из-за крушения Ил-76

Госдума на пленарном заседании 1 февраля рассмотрит проект обращения палаты к Конгрессу США в связи с использованием американского зенитного ракетного комплекса Patriot при атаке на российский самолет Ил-76 с украинскими пленными.
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