Спасатели бьют тревогу: в Челябинске дети играют на тонком льду

Первая трагедия уже случилась.МЧС Челябинской области проводит профилактическую акцию "Тонкий лед". — Запланирован комплекс мероприятий: патрулирование водных объектов, установка запрещающих информационных знаков, разъяснительная работа с населением, — рассказали в пресс-службе ведомства.
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