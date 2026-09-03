Trading Craft 101 · Lesson 03 — The Trade Plan E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! ConfluenceEdge_ THE PLAN BEFORE THE TRADE A trade without a written plan is a guess with leverage.
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