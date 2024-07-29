Кристиан Хорнер поговорил с Даниэлем Риккардо после гонки в Спа. Видео

Кристиан Хорнер поговорил с Даниэлем Риккардо после гонки в Спа. ВидеоGetty Images / Red Bull Content PoolПосле финиша Гран При Бельгии спортивный стриминговый сервис DAZN запечатлел любопытную картину в гостевой зоне RB.
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