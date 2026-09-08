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Журнал «Профиль»

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"Ливерпуль" меняет титульного спонсора – впервые за 17 лет

"Ливерпуль" меняет титульного спонсора – впервые за 17 лет

С 2010 года титульным спонсором клуба был банк Standard Chartered, однако с сезона-2027/2028 он переместится в разряд "глобальных партнеров".

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