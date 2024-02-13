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Забеременевшую в 13 лет Дарью Суднишникову требуют лишить родительских прав

Забеременевшую в 13 лет Дарью Суднишникову требуют лишить родительских прав

Дарья Суднишникова прославилась, забеременев в 13 лет. Юная жительница города Железногорск в эфире популярного ток-шоу рассказала о своем интересном положении.

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