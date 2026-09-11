Сенатор Джабаров: визит Путина в Индию подтверждает особый характер отношений

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди © Петр Ковалев/РИА Новости С 11 по 13 сентября состоится визит российского президента Владимира Путина в Индию, в рамках которого состоится личная встреча с премьер-министром Нарендрой Моди.