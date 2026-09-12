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Спорт Уик-Энд

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Сергей Семак произвел только одну замену после поражения от ЦСКА, и то вынужденную. Но есть и печальные новости – и речь не о Мостовом

Сергей Семак произвел только одну замену после поражения от ЦСКА, и то вынужденную. Но есть и печальные новости – и речь не о Мостовом

Обычно после поражений тренеры часто вносят значительные коррективы в состав – порой не только из тактических, но и педагогических соображений, чтобы встряхнуть команду.

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