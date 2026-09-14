Нигерия: восемь человек были похищены вооруженными бандитами в деревне Сакета, округ Динава, район местного самоуправления Вурно (LGA), штат Сокото, рано утром.
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