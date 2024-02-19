Собянин: Флагманский центр в больнице им Буянова введем до конца года

Центр будет принимать около 200 пациентов в сутки Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, до конца текущего года в Москве будет открыт флагманский центр клинической больницы имени Буянова.
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