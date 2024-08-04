Съедобные растения семейства астровых (сложноцветных).

Астровые или сложноцветные – одно из самых больших семейств трав. Характеризуется устройством цветка: это соцветие – корзинка, состоящее из мелких трубчатых или язычковых цветков (могут быть и другие виды цветков) или обоих видов сразу.
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