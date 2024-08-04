Полезные советы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Полезные советы

138 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Врач Панина, это личный врач Панина?Врач Панина: рост...
  • Модест
    Ну и хрень. Только время потерял.Крутит ноги по но...
  • Елена Соколова
    Чем чуднее, тем моднее. Ужас, как макаки лопоухие.Совсем другое лиц...

Съедобные растения семейства астровых (сложноцветных).

Съедобные растения семейства астровых (сложноцветных).

Астровые или сложноцветные – одно из самых больших семейств трав. Характеризуется устройством цветка: это соцветие – корзинка, состоящее из мелких трубчатых или язычковых цветков (могут быть и другие виды цветков) или обоих видов сразу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх