В Симферополе работает 2 пункта размещения беженцев

В столице Крыма на сегодняшний день работает 2 пункта размещения беженцев. В случае необходимости власти города готовы развернуть дополнительный пункт размещения в одной из гостиниц.
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