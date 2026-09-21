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Спорт Уик-Энд

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Что это за команда, против которой чаще всего ошибаются судьи РПЛ? В это трудно поверить

Что это за команда, против которой чаще всего ошибаются судьи РПЛ? В это трудно поверить

Выяснилось, что за последние пять лет судьи чемпионата России по футболу чаще всего принимали ошибочные решения против петербургского «Зенита».

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