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На юге Индии построят 400-километровый газопровод

На юге Индии построят 400-километровый газопровод

Инвестиции в размере 24,487 млрд рупий (21,5 млрд руб.) на строительство газопровода Кочи — Каньякумари — Туттукуди (KTPL) одобрил совет директоров компании Indian Oil Corporation Limited, сообщила компания 21 сентября в отчете, поданном в регулирующие органы.

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