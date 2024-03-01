Как заставить США принять российские условия для глобальных переговоров

@ Валерий Шарифулин/ТАСС Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Демагогией назвал президент Владимир Путин заявления Соединенных Штатов о якобы готовности к переговорам с Россией по поводу системы мировой безопасности.
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