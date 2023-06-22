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«Двойная пощечина»: В СМИ рассказали, как смелое решение Путина стало плохой новостью для США

«Двойная пощечина»: В СМИ рассказали, как смелое решение Путина стало плохой новостью для США

Обозреватели китайского издания «Sohu» рассказали, как недавнее смелое решение президента России Владимира Путина стало плохой новостью для США.

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