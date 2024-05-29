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Lockheed Martin будет расследовать крушение истребителя F-35B

Lockheed Martin будет расследовать крушение истребителя F-35B

Корпорация Lockheed Martin, один из крупнейших компаний в американском военно-промышленном комплексе, запустит расследование после крушения своего истребителя F-35B в результате дозаправки в штате Нью-Мексико.

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