Lockheed Martin будет расследовать крушение истребителя F-35B

Корпорация Lockheed Martin, один из крупнейших компаний в американском военно-промышленном комплексе, запустит расследование после крушения своего истребителя F-35B в результате дозаправки в штате Нью-Мексико.
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